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В Стамбуле заявляют, что работают над удлинением "зернового коридора"

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В Стамбуле заявляют, что работают над удлинением "зернового коридора"

Фото: pixabay.com

Срок истекает 18 марта.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара работает над продлением соглашения по "зерновому коридору" в Черном море. Ее срок истекает уже 18 марта.

Такое заявление дипломат сделал во время выступления на Конференции ООН по наименее развитым странам, пишет Reuters.

"Мы упорно работаем над беспрепятственной реализацией и дальнейшим продлением Черноморского зернового соглашения", — сказал Чавушоглу.

Он также отметил, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем продление соглашения по экспорту украинского продовольствия.

Напомним, в феврале РФ заговорили о "нецелесообразности" продления "зернового соглашения". Мол, она "нецелесообразна", если с Москвы не будут сняты санкции, оказывающие влияние на сельскохозяйственный экспорт.

В целом в Москве выдвинули условие продления зернового соглашения. Отмечается, что РФ согласится на это только при учете ее собственных интересов.

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Дата публикации
Просмотры
395
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