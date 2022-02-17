В Станице Луганской боевики из тяжелого калибра обстреляли детсад: есть пострадавшие, идет эвакуация (фото)

В Станице Луганской боевики из тяжелого калибра обстреляли детсад: есть пострадавшие, идет эвакуация (фото)

В результате вражеских действий перебито 29 ЛЭП. Половина Станицы Луганской осталась без света.

В четверг, 17 февраля, в 09:04 во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада.

Об этом сообщает гуманитарная миссия "Пролиска".

"По предварительной информации, две женщины получили контузии. На место происшествия выехали работники Государственной чрезвычайной службы (ГЧС) Станицы Луганской", — говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/proliskamission

В настоящее время обстрел продолжается, идет эвакуация в укрытие. Также в результате вражеских действий перебито 29 ЛЭП. Половина Станицы Луганской осталась без света.

Фото: facebook.com/proliskamission

Напомним:

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение 16 февраля поддерживаемые Россией боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и понесли потери — погибли двое российских военных.

Около 250 единиц военной техники на территории оккупированного Донбасса разместил ныне Кремль

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