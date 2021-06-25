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В стене херсонского музея случайно нашли газету 100-летней давности

В стене херсонского музея случайно нашли газету 100-летней давности

Газета была вмурована в оконный проем мемориальной комнаты Иосифа Пачоского.

Во время ремонтных работ в здании Херсонского музея природы сотрудники нашли газету "Одесския новости" от 3 июля 1898 года.

Как сообщает Херсонский областной краеведческий музей, она была вмурована в оконный проем мемориальной комнаты Иосифа Пачоского и  пролежала под слоем штукатурки более века.

Работники музея предполагают: возможно, ее использовали как материал, чтобы закрепить слой цемента.

"А, может, это была шутка строителей, которые оставили нам привет из прошлого. Нам остается только догадываться и фантазировать, кому она принадлежала и как туда попала", — пишут на странице музея в Facebook.

На газете четко видно №4329, дату издания. Это ежедневное издание о политических, научных событиях, литературные новости. Можно даже прочитать некоторые статьи.

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Напомним, американка во время подводного плавания в реке Чебойган обнаружила бутылку с посланием, написанным в 1926 году.

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