В столице и Киевской области отменили стабилизационные отключения света – ДТЭК

Электроснабжение возобновили для всех местных жителей.

Во вторник вечером, 14 марта, в Киеве и Киевской области отменили стабилизационные отключения электричества. Свет дали всем жителям столицы и области.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Напомним, утром вторника энергокомпания сообщила о частичном применении стабилизационных отключений света в четырех районах столицы и части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов области. Ограничения вводили из-за повреждения оборудования энергообъектов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за сильного ветра частично выключали электричество. Также жители некоторых районов столицы пожаловались на поваленные деревья.

Расстрел за слова "Слава Украине", свет в Одесской области, вторая посевная – новости 13 марта

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