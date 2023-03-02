В столице переименовали "Киевский музей Пушкина": какое теперь у него название

Музей, названный в честь русского поэта Александра Пушкина, будет называться по-другому.

Два киевских музея изменили название. Филиалы Музея истории города Киева переименовали по просьбе столичной общины и руководителя.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА.

"Киевский музей Пушкина" теперь будет называться "Усадьба на Кудрявке", а "Музейно-выставочный центр современного искусства" станет просто "Музейно-выставочным центром".

Напомним, в феврале Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке признал художников Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими. Перед этим в том же месяце американский музей признал Архипа Куинджи украинским художником.

Также мы сообщали, что в Киеве переименовали проспект и площадь Победы – им вернули исторические названия. Проспект стал Берестейским, а площадь – Галицкой.