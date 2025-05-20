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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

В столичных заведениях появились "резервы" для военнопленных: что это значит

20 мая во многих заведениях Киева и других городов Украины появились таблички резерва для героев, которые находятся в плену.

В столичных заведениях появились "резервы" для военнопленных: что это значит

Кампания приурочена к третьей годовщине завершения обороны Мариуполя. Именно 20 мая 2022 года последние защитники города по приказу военного руководства вышли из комбината "Азовсталь" в плен.

К акции присоединились десятки бизнесов по всей Украине, среди которых ЦУМ, Egersund, Multiplex, one love, Ponchyk Boy, Milk Bar, Varus, Goodwine и другие.

"В прошлом году "Сердце Азовстали" проводило адвокационную кампанию Free Mariupol Defenders. В этом году мы решили сделать ее еще более масштабной, приобщив различные бизнесы и бренды. Это важно, ведь наши военнопленные находятся в абсолютной информационной изоляции. - это способ показать, что мы ждем их. И чем больше людей привлечено, тем лучше это родственники, которые ждут своих близких из плена.

Цель акции привлечь внимание к проблеме освобождения украинских военнопленных, ведь 2000 защитников Мариуполя до сих пор в плену.

Дата публикации
Количество просмотров
107
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