В столичных заведениях появились "резервы" для военнопленных: что это значит

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Кампания приурочена к третьей годовщине завершения обороны Мариуполя. Именно 20 мая 2022 года последние защитники города по приказу военного руководства вышли из комбината "Азовсталь" в плен.

К акции присоединились десятки бизнесов по всей Украине, среди которых ЦУМ, Egersund, Multiplex, one love, Ponchyk Boy, Milk Bar, Varus, Goodwine и другие.

"В прошлом году "Сердце Азовстали" проводило адвокационную кампанию Free Mariupol Defenders. В этом году мы решили сделать ее еще более масштабной, приобщив различные бизнесы и бренды. Это важно, ведь наши военнопленные находятся в абсолютной информационной изоляции. - это способ показать, что мы ждем их. И чем больше людей привлечено, тем лучше это родственники, которые ждут своих близких из плена.

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Цель акции привлечь внимание к проблеме освобождения украинских военнопленных, ведь 2000 защитников Мариуполя до сих пор в плену.