- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 207
- Время на прочтение
- 1 мин
В столице и ряде областей снова объявили воздушную тревогу: что произошло
Россия атакует из Брянска.
В ночь на 21 октября вновь появилась угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Об этом оперативно информируютвоздушные силы ВС Украины.
Скоростная цель в Черниговской области, курсом на Киев.
БпЛА по Черниговщине, курсом на Бориспольский район Киевщины.
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкой области.