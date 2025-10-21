ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
207
Время на прочтение
1 мин

В столице и ряде областей снова объявили воздушную тревогу: что произошло

Россия атакует из Брянска.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Сирена

Сирена / © ТСН.ua

В ночь на 21 октября вновь появилась угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Об этом оперативно информируютвоздушные силы ВС Украины.

  • Скоростная цель в Черниговской области, курсом на Киев.

  • БпЛА по Черниговщине, курсом на Бориспольский район Киевщины.

  • Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкой области.

Дата публикации
Количество просмотров
207
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie