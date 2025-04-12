В столице объявлена воздушная тревога: в чем причина

Раздается воздушная тревога

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В Киеве вечером 21 марта зафиксирована угроза применения врагом ударных БПЛА.

Об этом сообщили в КМВА.

Воздушная тревога также звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Луганской, Киевской областях, а также в АР Крым.

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В воздушных силах Украины также предупредили об угрозе.

"г. Киев - угроза применения врагом ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.

Также сообщили о БпЛА в направлении г. Борисполь с северо-востока.

© Фото из открытых источников

Напомним, по состоянию на утро 12 апреля ВСУ уничтожили 931 450 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных.