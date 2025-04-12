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- Украина
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В столице объявлена воздушная тревога: в чем причина
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве вечером 21 марта зафиксирована угроза применения врагом ударных БПЛА.
Об этом сообщили в КМВА.
Воздушная тревога также звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Луганской, Киевской областях, а также в АР Крым.
В воздушных силах Украины также предупредили об угрозе.
"г. Киев - угроза применения врагом ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.
Также сообщили о БпЛА в направлении г. Борисполь с северо-востока.
Напомним, по состоянию на утро 12 апреля ВСУ уничтожили 931 450 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных.