В сторону Николаевщины двигаются воздушные цели – мониторинговые чаты

Продолжается воздушная тревога в Украине.
В Николаевской области объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые чаты сообщают о движении враждебных целей в сторону Николаевщины.
Мол, именно поэтому и была объявлена воздушная тревога.
"По другим областям — спокойно", — убеждают наблюдатели.
Зафиксирован БПЛА в Херсонской области.
Ранее сообщалось о том, что взрывы прогремели в Кропивницком : работает ПВО.
Напомним, что в Украине идет беспокойная ночь.
Половина Украины "покраснела" из-за воздушной тревоги : кое-где раздаются взрывы.
Напомним, что ранее в Киеве раздались мощные взрывы. Об этом сообщили очевидцы.
Также власти призывают не выдавать работу ПВО, не распространять соответствующие фото и видео в социальных сетях.
Добавим, что опасность сохраняется, поэтому власти призвали не оставлять укрытий из-за взрывов до окончания воздушной тревоги.
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