В сторону Николаевщины двигаются воздушные цели – мониторинговые чаты

В Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые чаты сообщают о движении враждебных целей в сторону Николаевщины.

Мол, именно поэтому и была объявлена воздушная тревога.

"По другим областям — спокойно", — убеждают наблюдатели.

Зафиксирован БПЛА в Херсонской области.

Ранее сообщалось о том, что взрывы прогремели в Кропивницком : работает ПВО.

Напомним, что в Украине идет беспокойная ночь.

Половина Украины "покраснела" из-за воздушной тревоги : кое-где раздаются взрывы.

Напомним, что ранее в Киеве раздались мощные взрывы. Об этом сообщили очевидцы.

Также власти призывают не выдавать работу ПВО, не распространять соответствующие фото и видео в социальных сетях.

Добавим, что опасность сохраняется, поэтому власти призвали не оставлять укрытий из-за взрывов до окончания воздушной тревоги.