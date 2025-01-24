В страшной аварии погибла известный украинский блоггер Анна Жук (фото)

Сегодня, 24 января, в аварии погибла известный украинский блоггер Анна Жук, более известная как Аннет. Она погибла сразу на месте ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, а также стало известно из сообщения блоггера Жени Зуба в Telegram-канале jenya zub LIVE NEWS.

"За рулем авто находился ее муж. Он пошел на обгон правой полосой. Там была машина. Анна сразу погибла. Ребенок, находившийся позади, получил травмы", — говорится в сообщении блоггера.

Тем временем в полиции имени погибшей не называют. По их информации, авария произошла утром на отрезке дороги Киев-Харьков-Довжанский в Полтавской области, недалеко от села Засулье под Лубнами. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

По предварительной информации следствия, за рулем автомобиля Lexus был мужчина 1999 года рождения. Иномарка влетела в грузовик, находящийся в неподвижном состоянии за пределами проезжей части дороги.

В результате ДТП 39-летняя пассажирка внедорожника Lexus от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель грузовика (1983 года рождения) и внедорожника, а также малолетний пассажир автомобиль Lexus (2015 года рождения) с телесными повреждениями госпитализирован в Лубенскую больницу интенсивного лечения.

В аварии погибла известная украинская блоггерша Анна Жук. / Фото: Национальная полиция Украины

Что известно о блогере

Аннет была популярным харьковским блогером. У нее трое сыновей. Она активно делилась своей жизнью в Instagram. На ее страницу подписано 370 тысяч подписчиков.

Анна Жук. Фото instagram.com/anet080808_fan.

Instagram-страница Анны Жук. / Фото: Фото из открытых источников

Как сообщалось, в Хмельнитчине в жутком ДТП погибла мать с 8-летней дочерью.

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