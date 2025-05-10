В СтратКоме рассказали, как вернуться из СОЧ до 30 августа: алгоритм действий

СОЧ

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В Страткоме ВСУ объяснили, как вернуться из самовольного ухода из воинской части (СОЧ) до 30 августа 2025 года.

Президент Украины подписал Закон №4392-9, который вводит упрощенный механизм добровольного возвращения на службу для самовольно покинувших часть или совершивших дезертирство до 10 мая 2025 года.

Вернуться на службу можно до 30 августа 2025 года, отметил СтратКом ВСУ в Telegram и объяснил алгоритм действий.

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Вариант 1 — лично:

Обратись в один из органов:

Военная служба правопорядка ВСУ

Батальоны резерва

Государственное бюро расследований

Национальная полиция Украины

Вариант 2 — через «Армия плюс»:

Подай электронный рапорт о готовности вернуться.

После подтверждения — 24 часа, чтобы прибыть в подразделение ВСП для оформления.

Что происходит дальше?

Проверка данных: личных, документов, состояния уголовного производства (если есть)

Организация сопровождения батальона резерва

Проверка информации в ЕРДР

При необходимости — помощь в подготовке ходатайства к следователю, прокурору или суду

Судебные заседания возможны онлайн

После возвращения:

возобновляется контракт;

возобновляются все выплаты и обеспечение;

возвращаются льготы и социальные гарантии;

получаешь полноценную правовую защиту и поддержку.

Напомним, 30 апреля Верховная Рада приняла законопроект №13177, который вносит изменения в отношении военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть.