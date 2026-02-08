В стычке с работниками ТЦК погиб бывший правоохранитель: что рассказали родственники

Работников ТЦК обвиняют в избиении / © Цензор.нет

Погибший после столкновения с работниками ТЦК 55-летний житель Днепра был бывшим работником правоохранительных органов и находился на пенсии.

Об этом сообщили его родственники в разговоре с корреспондентами «Суспільного».

Брат погибшего мужчины, которого звали Олег, рассказал, что тот жил со своей 18-летней дочерью. По словам родственника, он более 20 лет отработал в правоохранительных органах.

«До сих пор осознать не могу, что нет моего брата. Занимался спортом, ездил на рыбалку. Пенсионер. Мы, получается, живем в государстве, где происходит беспредел», — сказал он журналистам.

Еще одна родственница по имени Светлана рассказала, что поздно вечером 6 февраля Олег вышел на прогулку с собакой и домой не вернулся.

Чтобы выяснить, что произошло, родственники просмотрели видео с камер наблюдения соседнего дома. На нем они увидели черный бусик КИА, который проезжал возле дома и из которого выбежали люди в военной форме.

По словам Светланы, военнослужащие бежали в направлении, где гулял с собакой Олег.

«Вечер, поздно и ничего не видно, драки самой никто не видел», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что полиция задержала трех военнослужащих ТЦК, которых подозревают в жестоком избиении 55-летнего жителя Днепра. В результате полученных травм мужчина скончался.

Напомним, в Одессе двое патрульных полицейских «зарабатывали» на военнообязанных, которые подлежали мобилизации. Они требовали деньги у водителей за то, что они не будут доставлены в ТЦК.