В Судже на Курщине до распада СССР все говорили по-украински – нардеп о своем детстве

В приграничном городке Суджа Курской области, который сейчас, по неофициальным данным, контролируют ВСУ, еще до распада СССР все говорили на украинском языке.

Об этом рассказал народный депутат Сергей Соболев, вспоминая свое детство, передают Новини. Live.

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"Я хорошо помню в детстве, когда мне было 5 лет, меня отправляли к бабушке. Я хорошо запомнил этот район – Судженский. Я хорошо помню, что все там общались на украинском языке. И меня это удивляло", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что после распада СССР регион подвергся особо жесткой русификации.

"То есть вы можете представить, какая там работа проводилась после развала Советского Союза для того, чтобы "зачистить" и уничтожить полностью любые упоминания об украинском языке. И здесь мы слышим, что оказывается, и сейчас люди там общаются на украинском, а не только понимают", – сказал Соболев, комментируя громкое видео в Сети, где местные пожилые жители в Курской области обращаются к нашим военным на украинском.

Напомним, в Сети появилось видео, как жительницы Курской области обращаются к бойцам ВСУ на украинском языке. ТСН.ua объяснял, что южная Курщина принадлежит к этническим украинским регионам – Восточной Слобожанщине и частично Северщине.

Украиноязычные бабушки из Курской области удивили Сеть

Ранее главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Зеленскому, что в настоящее время под контролем ВСУ находится около 1000 кв. км территории России.

При этом президент Зеленский поручил разработать гуманитарный план для Курщины.

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