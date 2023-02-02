В Сухопутных войсках показали работу "ловцов шахедов" (видео)

В Сухопутных войсках показали, как работают "ловцы шахедов".
Заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк показал, как работают "ловцы шахедов", которых в Украине уже шесть.
Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Telegram.
"В Украину поступило шесть систем противодействия враждебным беспилотникам. Это самые современные оборонные технологии, которые защищают стратегические объекты США", — подчеркнул Павлюк.
Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации рассказали, что в Украину прибыли первые шесть систем противодействия вражеским дронам. "Ловцы "шахедов" будут защищать энергетическую инфраструктуру от российских дронов.
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