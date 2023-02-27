В Сумах 49-летний извращенец развращал и травмировал 4-летнюю внучку своей сожительницы

49-летний житель Сумского района развращал 4-летнюю девочку, причинив ей при этом легкие телесные повреждения. За совершенное его приговорили к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

"Прокурором доказано, что в ноябре 2021 года мужчина, находясь в г. Сумы в квартире своей сожительницы, остался наедине с ее 4-летней внучкой и, используя беспомощное состояние ребенка, совершил с ним развратные действия. Учитывая возраст, девочка не поняла значение противоправных действий, которые с ней совершил взрослый, однако рассказала о них бабушке, которая уже и сообщила об указанном факте в полицию. В ходе следствия информация подтвердилась. Более того, медики зафиксировали на теле ребенка легкие телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Обвиняемый во время судебного заседания вину свою отрицал, утверждал, что сожительница его оклеветала, однако решением суда все его доводы признаны необоснованными.

Так суд назначил мужчине до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься какой-либо деятельностью, связанной с попечительством над детьми и их воспитанием сроком на 3 года.

Напомним, в Броварах на Киевщине женщина и ее сожитель насиловали и пытали трех малолетних детей. Чтобы соседи не слышали детский плач, женщина закрывала им рот тряпкой и угрожала убийством.

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