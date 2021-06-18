В Сумах авто въехало в летнюю террасу кафе: есть пострадавшие

Одна женщина оказалась в больнице.

В Сумах автомобиль въехал в летнюю площадку кафе: три человека травмированы.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 июня.

Также читайте В Сумах пьяный водитель протаранил забор отдела полиции

По свидетельству очевидцев, припаркованную легковушку стоял в нескольких метрах от кафе. Вдруг машина перескочила через бордюр и протаранил столик, за которым сидели четыре человека. "Стол оказался под машиной. Из-под авто доставали стул, женщина успела отскочить. Если бы не успела — неизвестно что было бы", — згадуж очевидец Наталья Воскобойникова.

Одну женщину подмяло под авто — она получила ушибы рук и живота. Ее госпитализировали. Еще одну женщину и мужчину медики осмотрели, а после оказания помощи отпустили домой.

По предварительным данным правоохранителей, 55-летний водитель был трезв. Как он пояснил, машина стояла с включенной передачей. Когда ее завел, то авто резко двинулось на людей.

Как сообщалось, в Одессе «БМВ» на Еврономер протаранил столб рекламного щита. Авто неслось так быстро, что его выбросило на распределительную полосу и понесло по дороге. Свидетели аварии, которые выложили видео в соцсети, рассказывают: после столкновения стрелка на приборной доске автомобиля замерла на отметке 176 километров в час.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку