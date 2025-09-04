В Сумах был слышен взрыв: что известно

Столб дыма

Реклама

Днем 4 сентября в Сумах был слышен взрыв. В городе частично отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщили корреспонденты «Общественного».

«В Сумах был слышен взрыв, в городе частично отсутствует электроснабжение, сообщили наши корреспонденты», — говорится в сообщении.

Реклама

Также стало известно об изменениях в движении транспорта.

«В связи с отсутствием электроэнергии троллейбусы в Сумах приостановили движение», — сообщили в «Электроавтотрансе».

Подробности устанавливаются.

Ранее в этот же день россияне атаковали критическую инфраструктуру Сум. Из-за обстрелов часть областного центра и района была обесточена.

Реклама

«Уважаемые потребители электроэнергии! В результате удара армией РФ по критической инфраструктуре Сум частично обесточен областной центр и часть Сумского района», — говорится в сообщении АО «Сумыоблэнерго».

По данным энергетиков, перерыв в распределении электроэнергии временный. Специалисты пытаются как можно быстрее возобновить поставки.