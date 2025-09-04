ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
199
Время на прочтение
1 мин

В Сумах был слышен взрыв: что известно

В четверг, 4 сентября, в Сумах раздался взрыв.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма

Днем 4 сентября в Сумах был слышен взрыв. В городе частично отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщили корреспонденты «Общественного».

«В Сумах был слышен взрыв, в городе частично отсутствует электроснабжение, сообщили наши корреспонденты», — говорится в сообщении.

Также стало известно об изменениях в движении транспорта.

«В связи с отсутствием электроэнергии троллейбусы в Сумах приостановили движение», — сообщили в «Электроавтотрансе».

Подробности устанавливаются.

Ранее в этот же день россияне атаковали критическую инфраструктуру Сум. Из-за обстрелов часть областного центра и района была обесточена.

«Уважаемые потребители электроэнергии! В результате удара армией РФ по критической инфраструктуре Сум частично обесточен областной центр и часть Сумского района», — говорится в сообщении АО «Сумыоблэнерго».

По данным энергетиков, перерыв в распределении электроэнергии временный. Специалисты пытаются как можно быстрее возобновить поставки.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
199
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie