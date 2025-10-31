ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
71
Время на прочтение
1 мин

В Сумах было слышно не менее 10 взрывов: есть попадание в многоэтажку и пострадавшие

В течение всего одного часа по городу было направлено 10 беспилотников, нанесших прицельные удары по гражданской инфраструктуре.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия атаки на Сумы

Последствия атаки на Сумы / © Сумской горсовет

Российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе по городу Сумы.

Об этом сообщили председатель Сумской ОВА Олег Григоров и исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

В частности, по словам Григорова, зафиксированы попадания в девятиэтажный и двухэтажный жилые дома в разных районах города.

Артем Кобзарь уточнил, что один из ударов пришелся на многоэтажку в Заречном районе.

«Двум пострадавшим из многоэтажки — несовершеннолетней девушке и пожилой женщине — уже оказали помощь на месте», — сообщил председатель ОВА.

Информация о других возможных раненых уточняется. Жителям поврежденных домов предоставляется необходимая помощь.

Олег Григоров также подчеркнул, что угроза повторных ударов остается.

Ранее сообщалось, что российские войска совершили массированную атаку ударными дронами по Сумам.

Мы ранее информировали, что российские захватчики нанесли удар беспилотником по заправке в Сумах.

Дата публикации
Количество просмотров
71
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie