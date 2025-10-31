В Сумах было слышно не менее 10 взрывов: есть попадание в многоэтажку и пострадавшие

Последствия атаки на Сумы / © Сумской горсовет

Российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе по городу Сумы.

Об этом сообщили председатель Сумской ОВА Олег Григоров и исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

В частности, по словам Григорова, зафиксированы попадания в девятиэтажный и двухэтажный жилые дома в разных районах города.

Артем Кобзарь уточнил, что один из ударов пришелся на многоэтажку в Заречном районе.

«Двум пострадавшим из многоэтажки — несовершеннолетней девушке и пожилой женщине — уже оказали помощь на месте», — сообщил председатель ОВА.

Информация о других возможных раненых уточняется. Жителям поврежденных домов предоставляется необходимая помощь.

Олег Григоров также подчеркнул, что угроза повторных ударов остается.

Ранее сообщалось, что российские войска совершили массированную атаку ударными дронами по Сумам.

Мы ранее информировали, что российские захватчики нанесли удар беспилотником по заправке в Сумах.