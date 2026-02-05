ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

В Сумах дрон "Герань-2" ударил во двор многоэтажки: подробности

В Сумах ночью зафиксировали попадание вражеского БпЛА во двор жилого дома — повреждены многоэтажки и авто.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © tsn.ua

В ночь на 5 февраля российские войска снова атаковали Сумы беспилотниками. Около 02:30 зафиксировано попадание во двор многоквартирного дома в Заречном районе.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь .

По предварительным данным, удар был нанесен беспилотником типа "Герань-2". В результате атаки в многоэтажке выбито более 50 окон, также повреждены припаркованные автомобили.

Информация о масштабах разрушений уточняется. Предварительно погибших и раненых нет.

На месте работают спасательные и коммунальные службы, идет ликвидация последствий удара.

Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угроз атак.

Вчера ночью в Сумах дрон ударил во двор многоэтажки : РФ продолжает атаковать мирные города.

Дата публикации
Количество просмотров
70
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie