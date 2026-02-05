- Дата публикации
В Сумах дрон "Герань-2" ударил во двор многоэтажки: подробности
В Сумах ночью зафиксировали попадание вражеского БпЛА во двор жилого дома — повреждены многоэтажки и авто.
В ночь на 5 февраля российские войска снова атаковали Сумы беспилотниками. Около 02:30 зафиксировано попадание во двор многоквартирного дома в Заречном районе.
Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь .
По предварительным данным, удар был нанесен беспилотником типа "Герань-2". В результате атаки в многоэтажке выбито более 50 окон, также повреждены припаркованные автомобили.
Информация о масштабах разрушений уточняется. Предварительно погибших и раненых нет.
На месте работают спасательные и коммунальные службы, идет ликвидация последствий удара.
Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угроз атак.
