В Сумах дрон попал в многоэтажку: есть погибшие (фото)

Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Ночью против 13 марта в Сумах российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. Есть погибшие. Из-под завалов спасли десять жителей.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.
"По предварительной информации, из-под завалов спасены десять человек, восемь из которых получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие (информация уточняется)", — подчеркнули в ОВА.
В результате попадания вражеского БпЛА в пятиэтажку повреждено по меньшей мере 30 квартир, из них 15 — разрушены.
По состоянию на утро аварийно-спасательные работы на месте прилета продолжаются. На месте работают все необходимые службы.
Последствия атаки БпЛА
Как сообщалось, оккупанты ночью обстреляли "Шахедами" Сумы. В результате атаки произошло попадание в многоквартирный жилой дом.