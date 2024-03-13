В Сумах дрон попал в многоэтажку: есть погибшие (фото)

Ночью против 13 марта в Сумах российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. Есть погибшие. Из-под завалов спасли десять жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"По предварительной информации, из-под завалов спасены десять человек, восемь из которых получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие (информация уточняется)", — подчеркнули в ОВА.

В результате попадания вражеского БпЛА в пятиэтажку повреждено по меньшей мере 30 квартир, из них 15 — разрушены.

По состоянию на утро аварийно-спасательные работы на месте прилета продолжаются. На месте работают все необходимые службы.

Последствия атаки БпЛА

Ночью 13 марта БПЛА попал в многоквартирный жилой дом в Сумах. Фото: Сумская ОВА.

Ночью 13 марта БПЛА попал в многоквартирный жилой дом в Сумах. Фото: Сумская ОВА.

Ночью 13 марта БПЛА попал в многоквартирный жилой дом в Сумах. Фото: Сумская ОВА.

Ночью 13 марта БПЛА попал в многоквартирный жилой дом в Сумах. Фото: Сумская ОВА.

Как сообщалось, оккупанты ночью обстреляли "Шахедами" Сумы. В результате атаки произошло попадание в многоквартирный жилой дом.

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