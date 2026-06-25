РФ с утра ударила по АЗС с людьми в областном центре: ранены гражданские, первые детали (фото)

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В Сумах российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию. В результате удара ранения получили четверо гражданских. Есть потерпевшие.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Как отметил чиновник, в больницу доставили двух работников АЗС. По предварительным данным, их травмы не представляют угрозы жизни. Также пострадали супруги, находившиеся неподалеку от места попадания. Медики предоставили им помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

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Во власти подчеркивают, что российские войска уже больше года систематически атакуют объекты топливной инфраструктуры Сумщины. Только в течение июня в области зафиксировали 13 ударов по автозаправочным станциям.

Ситуация на контроле. Мы в связи с руководством АЗС в регионе и профильными службами. В случае усложнения ситуации есть наработанные решения, необходимые для обеспечения потребностей общин», — отметил Григоров.

Жители призывают не находиться вблизи АЗС, объектов критической и промышленной инфраструктуры во время воздушных тревог и немедленно направляться к укрытиям в случае угрозы ударов.

Напомним, днем 23 июня российские войска атаковали Сумскую общину беспилотниками . Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры и жилищный сектор. В одном из старостатов дрон типа «Молния» попал в объект инфраструктуры. В результате атаки ранения получили двое мужчин, состояние одного из них медики оценивают как тяжелое. Также попадание зафиксировали в Сумах и Стецьковском старостате — повреждены частный дом, автомобиль и окна домов. На этих локациях обошлось без пострадавших.

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