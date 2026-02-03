- Дата публикации
В Сумах дроны ударили по многоэтажкам: повреждены квартиры и теплоснабжение
В Заречном районе Сум зафиксировано попадание в жилые многоэтажки, повреждены квартиры и теплосеть.
Российские войска снова атаковали город Сумы . В Заречном районе зафиксировано попадание по многоквартирным жилым домам на разных улицах.
Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь .
По его словам, в одном случае удар пришелся на седьмой этаж многоэтажки. В результате повреждена система теплоснабжения дома и выбита до десяти окон.
Еще одно попадание зафиксировано по четвертому этажу другой многоэтажки. После удара возник пожар, повреждены балкон и окна.
По предварительной информации, в результате обоих инцидентов погибших и пострадавших нет.
На местах происшествия работают спасатели, коммунальные и экстренные службы. Объемы повреждений и последствия атак уточняются.
Жители города призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угроз.
Напомним, что в Киеве во время вражеской атаки зафиксировано повреждение жилых домов и учебного заведения, медиков направили в Днепровский и Деснянский районы.