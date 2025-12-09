- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 235
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумах двое несовершеннолетних девушек пострадали во время стрельбы - детали инцидента
Двое несовершеннолетних пострадали после стрельбы в жилом районе Сум.
В Сумах, на улице Заливной, двое несовершеннолетних девушек получили телесные повреждения после того, как услышали подозрительные звуки, похожие на выстрелы. Инцидент произошел сегодня вечером.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram.
«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к стрельбе», — говорится в сообщении полиции.
