В Сумах двое несовершеннолетних девушек пострадали во время стрельбы - детали инцидента

В Сумах, на улице Заливной, двое несовершеннолетних девушек получили телесные повреждения после того, как услышали подозрительные звуки, похожие на выстрелы. Инцидент произошел сегодня вечером.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к стрельбе», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Германии, в районе Вайлимдорф в Штутгарте, ночью на детской площадке тяжело ранен 16-летний подросток из огнестрельного оружия.