В Сумах двое студентов-иностранцев изнасиловали 25-летнюю девушку

Одному из них 22 года, другому — 20. Студентам уже объявили о подозрении.

В Сумах двое иностранных студентов изнасиловали 25-летнюю девушку.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

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С заявлением о преступлении к правоохранителям обратилась мать потерпевшей. Женщина сообщила, что ее 25-летнюю дочь изнасиловали неизвестные.

Полиция начала поиски и меньше, чем за сутки разыскала злоумышленников. Ими оказались двое иностранцев, обучающиеся в сумских вузах. Одному из них 22 года, другому — 20. Студентам уже объявили о подозрении. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Сумах мужчина в течение пяти часов удерживал 18-летнюю девушку в своем автомобиле и изнасиловал ее.

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