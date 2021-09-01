В Сумах двое студентов-иностранцев изнасиловали 25-летнюю девушку

Одному из них 22 года, другому — 20. Студентам уже объявили о подозрении.
В Сумах двое иностранных студентов изнасиловали 25-летнюю девушку.
Об этом сообщает полиция Сумской области.
С заявлением о преступлении к правоохранителям обратилась мать потерпевшей. Женщина сообщила, что ее 25-летнюю дочь изнасиловали неизвестные.
Полиция начала поиски и меньше, чем за сутки разыскала злоумышленников. Ими оказались двое иностранцев, обучающиеся в сумских вузах. Одному из них 22 года, другому — 20. Студентам уже объявили о подозрении. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Сумах мужчина в течение пяти часов удерживал 18-летнюю девушку в своем автомобиле и изнасиловал ее.