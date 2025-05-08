В Сумах горе-мать хотела продать новорожденного ребенка: во сколько оценила

Задержана горе-мать / © Полиция Сумской области

Реклама

В Сумах горе-мать за 30 тысяч долларов хотела продать собственного новорожденного ребенка.

Об этом сообщает полиция Сумской области и Сумская областная прокуратура.

По данным правоохранителей, в начале 2025 года женщина во время встречи со знакомым сообщила, что она беременна, однако не хочет оставлять себе ребенка. Более того, она рассказала, что имеет наркотическую зависимость, поэтому ей нужны средства. Горе-мать заявила знакомому, что если не найдет желающих купить младенца, то избавится от ребенка. Мужчина пообещал ей помочь, однако, осознав, что женщина планирует преступление, сообщил в полицию.

Реклама

Уже под контролем правоохранителей беременная женщина встретилась с парой, которой она предложила продать ребенка за 30 тыс. долларов США. Они согласились. Женщина сообщила им, что в свидетельстве о рождении укажет, что отцом ребенка является этот мужчина, который хочет его купить. Потом она откажется от родительских прав на новорожденного в его пользу.

Задержана горе-мать, которая хотела продать ребенка / © Полиция Сумской области

Таким образом мужчина имел бы законные основания забрать младенца себе. При этом она попросила пару передать ей задаток в 1 тыс. долларов. Остальные 29 тысяч долларов — после рождения ребенка.

1 мая 2025 года женщина родила девочку. А уже 8 мая горе-мать встретилась с парой, чтобы забрать оставшиеся деньги и отдать новорожденную.

Изъятые средства / © Полиция Сумской области

Во время передачи основной части суммы средств злоумышленницу задержали. Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении женщине о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Следственные действия продолжаются.

Реклама

Ранее в Харькове задержали 22-летнюю женщину, которая продала собственного ребенка за 20 тысяч долларов. Вырученные деньги женщина вместе со своим сожителем планировала потратить на покупку авто.