В Сумах идут уличные бои и поют Гимн Украины: как украинцы защищают города от российских оккупантов

В Сумах идут уличные бои и поют Гимн Украины: как украинцы защищают города от российских оккупантов

В полночь в спальном микрорайоне Сум звучал Гимн Украины.

Военной части в Ахтырке, которая стойко держала оборону – больше нет, ее разбомбили. Попали крылатой ракетой, три выстрела, связи с командиром нет. Много погибших.

Об этом сообщают ТСН.

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В Сумах – идут уличные бои. Вблизи артучилища наши террообороновцы с утра подвели вражескую машину, горит прямо на улице. А в другом концы города на Курском проспекте – и сейчас стреляют. Тероборона уничтожает и пленяет россиян. Грузовик, в котором ехали россияне, подбили ехавшие на встречу инкассаторы. Одного ранили, с другим провели "профилактическую беседу".

В больницу Сум начали доставлять раненых россиян. Население просят не выходить на улицу, людям советуют не подходить к окнам, закрыть шторы. В городе много вражеских солдат.

В направлении столицы едут целые колонны бензовозов в сопровождении бронетехники, потому что, как известно, уже у оккупантов есть проблемы с горючим. Людей предупреждают, чтобы они по возможности не выходили на улицу, особенно в темное время суток.

Во-первых – комендантский час, а во-вторых – на улицах стреляют кафиры и целят по людям. Расстреливают гражданскую технику и людей.

Накануне вечером в Сумах из автомата россияне застрелили гражданского мужчину – он скончался в больнице. Также людей предупреждают о том, что в Сумах авиация и диверсанты разбрасывают детские игрушки, телефоны, ценные вещи, начиненные взрывчаткой. Их просят не трогать.

А "Сумыгаз" сообщает о метках, которые диверсанты оставляют на газопроводах и трубах. Их просят стирать, зарисовывать. Большие города остаются в окружении, и вокруг стоят вражеские системы залпового огня, но ни один батальон терробороны не сдался врагу.

Сумчане настроены очень патриотично. В настоящее время формируются патрули теробороны, чтобы сохранить имущество эвакуировавшихся людей и не допустить мародерства. Очень многие люди вызвались защищать города, люди самоорганизуются в отряды, вступают в террообороны, очень много желающих, впрочем, на утро, по последним данным, были проблемы с обеспечением оружием. Но заверили – его довозят. Тероборона переходит в партизанский режим.

А в полночь в спальном микрорайоне Сум звучал Гимн Украины. Кто-то играл мелодию на трубе прямо из окна многоэтажки. После исполнения слышны на видео аплодисменты и возгласы: "Слава Украине!" Это придает сил в такое нелегкое для всех нас время.

По данным главы Сумской военной администрации, утром россияне начали отводить свою технику от границ, вглубь РФ. Очевидно, что радоваться рано, предполагают, что враг передислоцируется или изменяет тактику действий.

Шостка в обороне, вокруг города – блокпосты, организованные горсоветом совместно с Нацгвардией Украины, город готовится держать оборону.

В Ахтырскую больницу привезли четырех военных с ожогами и двоих иностранных журналистов раненых. Командир воинской части вышел на связь.