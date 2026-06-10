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В Сумах из-за атаки РФ загорелся пассажирский вагон: что известно
Из-за атаки РФ на вокзал в Сумах обломки сбитого БПЛА упали на пассажирский поезд Сумы — Рахов и повлекли за собой пожар.
Войска РФ вечером 10 июня атаковали территорию железнодорожного вокзала в Сумах беспилотником. Из-за этого загорелась крыша пассажирского поезда.
Об этом сообщила пресс-служба АО «Укрзализныця».
Атака РФ на Сумы 10 июня — что известно
По информации компании, вражеский «Шахед» сбили над зданием вокзала. Его обломки упали на пассажирский поезд №143 сообщением Сумы — Рахов. Это и привело к возгоранию крыши последнего вагона. Среди пострадавших нет.
«Пассажиры и поездная бригада не пострадали, поскольку находились в укрытии», — отметили железнодорожники.
В настоящее время поезд возобновил движение, однако следует с задержкой более пяти часов. В «Укрзализныце» заверили, что делают все возможное, чтобы максимально наверстать это отставание от графика.
Война в Украине — последние новости
Напомним, 10 июня с рассвета российская оккупационная армия атакует Запорожье. В областном центре произошло несколько мощных взрывов.
Кроме этого, 10 июня с утра россияне запустили беспилотники по Украине. Ряд регионов «покраснел». По состоянию на 10.45 сирены звучали в населенных пунктах Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей.