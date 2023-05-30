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В Сумах из-за отключения света остановили троллейбусы, часть города – обесточена

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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333
Время на прочтение
1 мин
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В Сумах из-за отключения света остановили троллейбусы, часть города – обесточена

В Сумах из-за отключения света остановили троллейбусы. / Фото: pixabay.com

В Сумах и области часть потребителей осталась без электроснабжения.

В Сумах из-за падения напряжения в сети страны остановили курсирование троллейбусов, часть города и области осталась без света.

Об этом сообщили в Сумском горсовете.

"В связи с падением напряжения в энергосистеме Украины в Сумах отключены подстанции и, как следствие, обесточена почти вся контактная сеть (*за исключением участка Керамейя – Химгородок – ул. Шестидесятников). По состоянию на 13:55, троллейбусы вынужденно остановили движение", – говорится в сообщении.

Пассажиров просят планировать маршруты поездок с учетом ситуации. Также отмечается, что коммунальные автобусы продолжают перевозку без изменений.

Напомним, в Киеве и ряде украинских городов днем 30 мая внезапно исчез свет. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения. Перебои начались в 12 часов.

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Просмотры
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