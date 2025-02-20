В Сумах из-за пожара погиб маленький ребенок (фото)

В Сумах зажегся огонь в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. К сожалению, погиб ребенок 2024 года рождения.

Об этом сообщила ГСЧС.

"Еще до прибытия спасателей один из соседей смог спасти девочку 2023 года рождения, которую сразу передали медикам", — говорится в сообщении.

Пожар в Сумах 20 февраля / Фото: ГСЧС

Пожар в Сумах 20 февраля / Фото: ГСЧС

Пожар в Сумах 20 февраля / Фото: ГСЧС

На месте пожара спасатели нашли женщину 1971 года рождения и мужчину 1974 года рождения. Их эвакуировали и передали врачам.

К сожалению, в результате пожара погиб ребенок 2024 года рождения. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Напомним, в Одесской области горел дом для престарелых.

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