В Сумах местный бросил коктейль Молотова в бензовоз российских оккупантов: видео

ВСУ призывают гражданских уничтожать оккупантов.

В Сумах местный житель бросил коктейль Молотова в бензовоз российских оккупантов.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"В Сумах местные жители публикуют видео, кто-то бросает "коктейль Молотова" прямо по оккупантскому бензовозу. Берите пример с сумчан, видите бензовоз оккупанта — бросайте в него коктейль Молотова!", — говорится в сообщении военных.