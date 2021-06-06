В Сумах между киосками застряла женщина — ее доставали спасатели

После освобождения женщину передали медикам.

В Сумах на улице Кооперативной посреди ночи между киосками застряла женщина.

Вызов о помощи в службу 101 поступил около полуночи воскресенья, 6 июня. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Также читайте Опасное катание: во Львове мальчик упал с велосипеда и руль застрял в бедре

"На место вызова прибыло отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части. Применения спецоборудования не понадобилось. Спасатели осторожно вытащили пострадавшую среди металлических стен, после чего передали ее медикам. Всего в спасательной операции были привлечены пять человек личного состава и одна единица спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", — отметили в ГСЧС.

Как женщина застряла между киосками и какие травмы получила, не сообщается.

Напомним, на днях в Одесской области в Любашевском районе 11-летний мальчик застрял на крыше. Пришлось вызывать спасателей.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку