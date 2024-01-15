В Сумах мужчина получил повестку и почти полтора года избегал мобилизации: что он придумал

На суде мужчина вину не признал и заявил, что он болен.

В Сумах к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который с сентября 2022 года избегал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Заречного районного суда г. Сумы от 11 января 2024 года.

По данным суда, жителя Сум в сентябре 2022 года ВВК сочла годным к службе в армии. Тогда ему вручили боевую повестку для отправки на военную службу. Однако мужчина почти полтора года скрывался от мобилизации.

На суде мужчина вину не признал и отметил, что хотя ВЛК сочла его годным к службе в армии, но это не так. Он сообщил, что якобы прошел осмотр не у всех врачей и говорил, что у него есть проблемы со здоровьем, но его все равно сочли годным.

"Не помнил, вручили ли ему боевую повестку, однако подтвердил то, что знал о необходимости явки в воинскую часть после прохождения комиссии. Не пришел в определенную дату в военкомат, потому что с такой болезнью, как у него, он не может служить, ему очень тяжело даже в повседневной жизни. Так, в 2004-2005 году ему удалили жировик, после чего последовала инфекция и заражение, из-за чего в 2016 году он перенес еще операцию", — говорится в свидетельстве потерпевшего.

Мужчина добавил, что он раньше работал сварщиком, однако работодатель его уволил, узнав об уголовном производстве. Решение ВВК подсудимый не обжаловал.

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, сержант ВСУ обратился к украинцам, "не созданным для войны".

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