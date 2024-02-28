В Сумах мужчина придумал, как избежать мобилизации из-за "жены в Польше": чем это закончилось

В Сумах к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации. На суде он просил отсрочку от армии, потому что "его жена на заработках в Польше, а он воспитывает ребенка".

Об этом говорится в приговоре Ковпаковского районного суда г. Сумы ( название суда недекоммунизировано – ред.).

Мужчина уклонился от мобилизации

По данным суда, 5 июня 2023 года ВВК признала мужчину годным к службе в армии. 7 июня в помещении военкомата он получил "боевую повестку" и должен был прийти в ТЦК для отправки на службу по мобилизации, однако уклонился.

Подсудимый хотел получить отсрочку от армии, потому что его жена в Польше

На суде мужчина заявил, что у него "были жалобы на состояние здоровья, однако его признали годным и вручили повестку". Тогда он попросил изменить отсрочить дату призыва, поскольку его жена была за границей, а он сам воспитывал малолетнего ребенка. И в ТЦК с этим согласились.

Впоследствии мужчина хотел получить отсрочку от армии, поскольку он считал, что самостоятельно воспитывал ребенка. Подсудимый также был убежден, что его не должны мобилизовать, потому что он ранее "не служил в армии и нет боевого опыта".

"Обращался в суд с заявлением об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка, однако в сентябре 2023 года ему было отказано в удовлетворении заявления", - говорится в материалах суда.

Мужчина заявил, что его жена и дальше работает в Польше и хотя он раскаивается, однако не хочет мобилизоваться в армию.

Приговор суда

"Суд не может признать искреннее раскаяние обвиняемого обстоятельством, смягчающим наказание, поскольку в судебном заседании он пояснил в ТЦК он больше не обращался и не намерен проходить военную службу, то есть не принял и не намерен принимать какие-либо меры по минимизации последствий совершенного им уголовного преступления", - говорится в пояснении.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Его взяли под стражу сразу в зале суда.

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, на Волыни суд оправдал мужчину, которого ТЦК обвинил в уклонении от мобилизации.

Читайте также: