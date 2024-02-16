В Сумах мужчина ударил полицейскую и показывал ей свой половой орган: причина

На суде мужчина извинился перед потерпевшей.

В Сумах к испытательному сроку приговорили мужчину, который ударил полицейскую и показывал ей свой половой орган.

Об этом говорится в приговоре Ковпаковского районного суда г. Сумы (название суда недекоммунизировано - ред.)

По данным суда, инцидент произошел 7 октября 2023 года в одном из домов на улице Революции Достоинства в г. Сумы. Там подозреваемый устроил конфликт с соседями, которые вызвали полицию.

Когда правоохранители прибыли - он продолжал дебоширить. Мужчина показывал патрульной свой половой орган и ударил правоохранительницу. Это продолжалось до тех пор, пока напарник потерпевшей не надел на агрессора наручники.

На суде мужчина вину признал и извинился перед полицейской. Он добавил, что в тот день был нетрезв.

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст. 296, ч.2 ст. 345 УК Украины и приговорил к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Сумской области мужчина на глазах у 1-летнего ребенка убил ее мать.

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