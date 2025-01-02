В Сумах на территории ТЦК военный до смерти избил 40-летнего гражданского

В Сумском военкомате уверяют, что ни один из участников драки не имеет отношения к ТЦК.

В Сумах военнослужащий избил 40-летнего местного жителя, который от полученных травм скончался в больнице. Инцидент произошел на территории Сумского ТЦК. Однако в военкомате уверяют, что конфликт произошел между мужчинами, "не являющимися представителями ТЦК".

Об этом пишут полиция Сумщины, Сумской областной ТЦК, местные издания SumyToday и Суспільне Суми.

Версия родственников погибшего

К журналистам обратилась тетя погибшего с просьбой о огласке. Женщина рассказала, что ее племянник Евгений К. 29 декабря позвонил по телефону родным и сообщил, что находится в военкомате, после чего бросил трубку. Когда родственник перезвонили по телефону, в ответ им сказали, что он не может подойти к трубке.

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Бить тревогу родные мужа начали на следующий день, когда он снова не вышел на связь. Когда родные дозвонились на тот номер, что и в минувший день, им сообщили, что Евгений якобы выпил пол литра водки, ему стало плохо и его отвезли в больницу.

Они стали искать Евгения по медицинским учреждениям и обнаружили в областной больнице. Оказалось, что Евгения привезли с черепно-мозговой травмой и после операции он находится в коме.

"И потом гражданская жена позвонила в областную больницу и там сказали, что да, сегодня, 30 декабря в 8:00 из ТЦК привезли молодого парня, с черепно-мозговой травмой. Он прооперирован, в реанимации, в коме. Он подведен к искусственному дыханию. Все. Когда его привезли было написано: "ТЦК, туалет" и 31-го позвонили по телефону из больницы в 8:00 и сказали: "Евгений умер". Все, мы его похоронили", – рассказывает тетя погибшего.

Она утверждает, что у погибшего мужчины не были избиты руки или лицо, но сзади была большая гематома. По мнению тети, это свидетельствует о том, что ее племянника держали за руки и избивали.

"Руки не были избиты, лицо не было избито. Была сзади голова черная, вся синяя, красная, бордовая, такая гематома. Такое впечатление, что его руки держали. Ну, когда вас бьет кто-то, да, должна быть реакция защищаться как-то", – размышляет женщина.

Что говорят в больнице

"Мужчина был доставлен в больницу машиной экстренной помощи в 8.45 утра 30 декабря. В 8.50 пациента уже госпитализировали в реанимационное отделение с подозрением на черепно-мозговую травму. Проводились реанимационные мероприятия, но травмы были тяжелыми, из-за чего пациент скончался 31 декабря", - рассказал заместитель директора по коммуникационных вопросам Сумской областной клинической больницы Николай Савченко в комментарии SumyToday.

Версия ТЦК

Сумской областной ТЦК был вынужден признать, что на их территории действительно произошла потасовка с летальным исходом. Однако уверяют, что ни один из участников драки не имеет отношения к ТЦК.

"В преддверии нового года на территории Сумского городского ТЦК и СП произошел конфликт между двумя мужчинами, не являющимися сотрудниками ТЦК и СП, в результате чего один нанес другому телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение каретой скорой помощи, которую вызвала дежурная смена", – говорится в сообщении.

Сумской ТЦК уверяет, что "всесторонне содействует следствию и помогает полицейским, работающим над установлением всех обстоятельств происшествия". Видеоматериалы камер наблюдения передали правоохранительным органам.

Комментарий полиции

В Сумской полиции рассказали, что установили лицо, причинившее смертельных телесных повреждений жителю Сум.

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"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что между местным жителем и военнослужащим возник внезапный конфликт. В разгар ссоры военнослужащий не сдержал гнева и нанес мужчине телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице", – говорится в сообщении.

Имеет ли отношение военнослужащий к ТЦК, полиция не уточняет.

Ранее сообщалось, что в Виннице военнослужащего ТЦК подозревают в нанесении телесных повреждений гражданину.

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