В Сумах начали уголовное производство против российских мародеров, которые вынесли технику из школ из-за "военной необходимости"

В Сумах начали уголовное производство против российских мародеров, которые вынесли технику из школ из-за "военной необходимости"

Российские мародеры вынесли из учебных заведений все компьютеры, ноутбуки и видеокамеры.

Сумская окружная прокуратура возбудила уголовное производство по факту мародерства в учебных заведениях области. Так, российские оккупанты незаконно уничтожали и отбирали имущество у государственных учреждений якобы из-за "военной необходимости".

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По информации следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенных пунктов Краснопольского объединенного территориальной общины ограбили ряд государственных учреждений.

Так, в частности, захватчики обокрали ряд учебных заведений. Российским мародерам удалось вынести компьютеры, ноутбуки и видеокамеры. Однако на этом они не остановились и разбили мебель и окна в помещениях.

Напомним, российские захватчики в телефонных разговорах с близкими прямо признаются, что убивают мирных украинцев и совершают страшные зверства.

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