- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 524
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумах начальника областного ТЦК будут судить за пьяную езду
На правонарушителя оформили административный протокол по ст. 130 КУоАП (управление автомобилем в нетрезвом состоянии).
В Заречном районном суде города Сумы назначено к слушанию дело начальника Сумского ТЦК и СП подполковника Андрей Сезько, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем.
Об этом сообщает Sumy Inside со ссылкой на список дел, назначенных для слушания на 14 января.
Из обнародованной информации известно, что в декабре 2025 года начальника областного ТЦК остановила патрульная полиция из-за признаков алкогольного опьянения за рулем.
Санкция этой статьи предусматривает 17 000 грн штрафа и лишение прав на 1 год.
Напомним, в городе Конотоп Сумской области депутат областного совета и его сын, который занимает должность заместителя поселкового головы, устроили драку с военнослужащими в заведении общественного питания.