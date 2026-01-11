В Сумах начальника областного ТЦК будут судить за пьяную езду

Начальник Сумского областного ТЦК / © из соцсетей

В Заречном районном суде города Сумы назначено к слушанию дело начальника Сумского ТЦК и СП подполковника Андрей Сезько, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем.

Об этом сообщает Sumy Inside со ссылкой на список дел, назначенных для слушания на 14 января.

Из обнародованной информации известно, что в декабре 2025 года начальника областного ТЦК остановила патрульная полиция из-за признаков алкогольного опьянения за рулем.

На правонарушителя оформили административный протокол по ст. 130 КУоАП (управление автомобилем в нетрезвом состоянии).

Санкция этой статьи предусматривает 17 000 грн штрафа и лишение прав на 1 год.

Напомним, в городе Конотоп Сумской области депутат областного совета и его сын, который занимает должность заместителя поселкового головы, устроили драку с военнослужащими в заведении общественного питания.