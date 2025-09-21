В Сумах ночью раздались взрывы

Работа сил ПВО / © Getty Images

В Сумах в ночь на 21 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Сумах слышны взрывы», — говорится в сообщении со ссылкой на собственных корреспондентов.

Перед взрывами в Воздушных силах сообщалось, что в Сумской и Харьковской областях фиксируются вражеские ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 20 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что Европейский Союз рассматривает создание масштабной системы защиты на восточной границе — так называемой «дроновой стены».