В Сумах ночью раздался взрыв / © Getty Images

Реклама

В Сумах в ночь на 14 декабря раздался взрыв.

Об этом информирует Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.

Сообщение о взрыве появилось в половине первого ночи.

Реклама

«В Сумах был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты», — говорится в сообщении.

На момент взрыва в области и городе была объявлена воздушная тревога, однако информация от Воздушных сил относительно возможных атак отсутствует.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 13 декабря осуществила массированный ракетный обстрел ряда регионов Украины.

Мы ранее информировали, что из-за массированной атаки дронов в Сумах исчез свет, раздавались взрывы.