- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумах ночью раздался взрыв — СМИ
Взрыв раздался во время объявленной воздушной тревоги.
В Сумах в ночь на 14 декабря раздался взрыв.
Об этом информирует Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.
Сообщение о взрыве появилось в половине первого ночи.
«В Сумах был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты», — говорится в сообщении.
На момент взрыва в области и городе была объявлена воздушная тревога, однако информация от Воздушных сил относительно возможных атак отсутствует.
Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 13 декабря осуществила массированный ракетный обстрел ряда регионов Украины.
Мы ранее информировали, что из-за массированной атаки дронов в Сумах исчез свет, раздавались взрывы.