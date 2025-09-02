ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2
Время на прочтение
1 мин

В Сумах ночью враг нанес удары: повреждены жилые дома

В Сумах ночью раздались взрывы: российский удар разрушил торговый ряд, повредил жилые дома и оставил раненых, среди которых ребенок.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Ночью 2 сентября русские войска нанесли удары дронами по Сумам. В результате обстрела разрушены помещения торгового ряда, повреждены четыре жилых здания и выбито около 50 окон.

Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров , есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью. Среди них – ребенок.

Пожар, возникший после попадания, удалось ликвидировать. К ликвидации последствий атаки были привлечены коммунальные службы города.

Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .

Дата публикации
Количество просмотров
2
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie