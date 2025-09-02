- Дата публикации
В Сумах ночью враг нанес удары: повреждены жилые дома
В Сумах ночью раздались взрывы: российский удар разрушил торговый ряд, повредил жилые дома и оставил раненых, среди которых ребенок.
Ночью 2 сентября русские войска нанесли удары дронами по Сумам. В результате обстрела разрушены помещения торгового ряда, повреждены четыре жилых здания и выбито около 50 окон.
Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров , есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью. Среди них – ребенок.
Пожар, возникший после попадания, удалось ликвидировать. К ликвидации последствий атаки были привлечены коммунальные службы города.
