В Сумах ночью враг нанес удары: повреждены жилые дома

Дрон

Ночью 2 сентября русские войска нанесли удары дронами по Сумам. В результате обстрела разрушены помещения торгового ряда, повреждены четыре жилых здания и выбито около 50 окон.

Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров , есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью. Среди них – ребенок.

Пожар, возникший после попадания, удалось ликвидировать. К ликвидации последствий атаки были привлечены коммунальные службы города.

