В Сумах объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание – глава города

Из-за атаки ударных беспилотников, запустивших российские захватчики, в Сумах объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание.

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Об этом сообщил начальник Городской военной администрации Алексей Дрозденко.

Он заявил, что также резервным питанием обеспечат больницы и водоснабжение.

Также в городе разворачивают "пункты несокрушимости".

Напомним, ранее сообщалось, что в Минэнерго объяснили, зачем Россия возобновила обстрелы энергетической инфраструктуры.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова атаковали Харьковщину, Синегубов рассказал о пострадавших.

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