В Сумах объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание – глава города

В городе разворачивают работу "пункты несокрушимости".
Из-за атаки ударных беспилотников, запустивших российские захватчики, в Сумах объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание.
Об этом сообщил начальник Городской военной администрации Алексей Дрозденко.
Он заявил, что также резервным питанием обеспечат больницы и водоснабжение.
Также в городе разворачивают "пункты несокрушимости".
Напомним, ранее сообщалось, что в Минэнерго объяснили, зачем Россия возобновила обстрелы энергетической инфраструктуры.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова атаковали Харьковщину, Синегубов рассказал о пострадавших.
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