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В Сумах обстрелом россиян поврежден пассажирский поезд на вокзале
К счастью, после удара российских террористов никто из пассажиров не пострадал.
В пятницу, 1 августа, российская террористическая армия совершила обстрел города Сумы. В результате вражеского удара был поврежден пассажирский поезд на местном вокзале.
Об этом сообщили в «Укрзализныце», опубликовав соответствующее фото.
В результате российского обстрела взрывной волной были повреждены окна в поезде №45 Харьков — Ужгород.
«Пассажиры поезда целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику», — сообщили в «Укрзализныце».
Ранее глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. В результате вражеского удара часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения.
Напомним, россияне все чаще обстреливают город Сумы. Над городом летают вражеские дроны, в день бывает по 5-6 «прилетов»