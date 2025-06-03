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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Сумах объявили День траура из-за ракетной атаки: подробности

В результате обстрела Сум три человека погибли, более десятка пострадавших.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Атака на Сумы

Атака на Сумы / © ГСЧС Украины

В Сумской городской территориальной общине 4 июня объявлен Днем траура из-за российской атаки на город.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Артем Кобзарь.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметил он в своем обращении.

В день траура в городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, а также плановые праздничные акции.

Напомним, россияне уготовили из дальнобойной реактивной системы залпового огня с кассетами. В результате чего в разных районах города были «прилеты». Из-за атаки полностью сгорели два автомобиля. Пострадавших доставляют в больницы города.

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