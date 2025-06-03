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В Сумах объявили День траура из-за ракетной атаки: подробности
В результате обстрела Сум три человека погибли, более десятка пострадавших.
В Сумской городской территориальной общине 4 июня объявлен Днем траура из-за российской атаки на город.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Артем Кобзарь.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметил он в своем обращении.
В день траура в городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, а также плановые праздничные акции.
Напомним, россияне уготовили из дальнобойной реактивной системы залпового огня с кассетами. В результате чего в разных районах города были «прилеты». Из-за атаки полностью сгорели два автомобиля. Пострадавших доставляют в больницы города.