В Сумах оккупанты коварно ударили по спасателям

Работники ГСЧС не пострадали, поврежден автомобиль.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

Российские войска ударили по спасателям в Сумах, когда те проводили очередное обследование территории после вражеского попадания.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«В Сумах враг нанес удар по спасателям: поврежден пожарный автомобиль. Ночью специалисты ГСЧС проводили очередное обследование территории после вражеского попадания», — говорится в сообщении ведомства.

В момент, когда спасатели уже были готовы возвращаться в подразделение, враг нанес повторный удар рядом с пожарной цистерной. Личный состав успел вовремя отреагировать и отойти в безопасное место.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали подвижной состав на Приднепровской железной дороге — на этот раз локомотив пригородного поезда. Благодаря заблаговременной эвакуации не пострадали ни пассажиры, ни локомотивная бригада.

