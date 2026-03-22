В Сумах оккупанты коварно ударили по спасателям
Работники ГСЧС не пострадали, поврежден автомобиль.
Российские войска ударили по спасателям в Сумах, когда те проводили очередное обследование территории после вражеского попадания.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«В Сумах враг нанес удар по спасателям: поврежден пожарный автомобиль. Ночью специалисты ГСЧС проводили очередное обследование территории после вражеского попадания», — говорится в сообщении ведомства.
В момент, когда спасатели уже были готовы возвращаться в подразделение, враг нанес повторный удар рядом с пожарной цистерной. Личный состав успел вовремя отреагировать и отойти в безопасное место.
Ранее сообщалось, что россияне атаковали подвижной состав на Приднепровской железной дороге — на этот раз локомотив пригородного поезда. Благодаря заблаговременной эвакуации не пострадали ни пассажиры, ни локомотивная бригада.