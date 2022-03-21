В Сумах оккупанты обстреляли химический завод: утечка аммиака ликвидирована

Угрозы для населения нет.
На территории завода "Сумыхимпром", который обстреляли российские оккупанты утром 21 марта, ликвидировали утечку аммиака.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС,
В настоящее время на территории предприятия проводятся регламентные работы. Угрозы для населения нет.
В результате атаки оккупантов один человек травмирован — это работник предприятия.
К слову, на территории "Сумыхимпром" проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод.
Как сообщалось, на рассвете 21 марта в результате российских вражеских обстрелов поврежден резервуар с аммиаком емкостью в 50 тонн. По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака. В 7.15 его локализовали. Зона поражения составила около 2,5 км.