В Сумах оккупанты обстреляли химический завод: утечка аммиака ликвидирована

Угрозы для населения нет.

На территории завода "Сумыхимпром", который обстреляли российские оккупанты утром 21 марта, ликвидировали утечку аммиака.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС,

В настоящее время на территории предприятия проводятся регламентные работы. Угрозы для населения нет.

В результате атаки оккупантов один человек травмирован — это работник предприятия.

К слову, на территории "Сумыхимпром" проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод.

Как сообщалось, на рассвете 21 марта в результате российских вражеских обстрелов поврежден резервуар с аммиаком емкостью в 50 тонн. По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака. В 7.15 его локализовали. Зона поражения составила около 2,5 км.

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