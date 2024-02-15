В Сумах патрульному пришлось принимать роды у женщины, хотя рядом были врачи: почему так произошло

Патрульному Дмитрию Зуенко пришлось выполнить очень необычную задачу: он стал ассистентом во время родов.

В Сумах у 33-летней женщины начались активные схватки. Но она не подпускала к себе врачей, поэтому те обратились за помощью в полицию.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

“Сопровождение роженицы уже стало привычным делом. А вот принимать роды, как на этот раз в Сумах, это что-нибудь новенькое», — написал он.

Фото: Патрульная полиция Сумской области

И добавил, что после того, как врачи обратились на линию 102, патрульный Дмитрий Зуенко без колебаний стал ассистентом, помог уговорить испуганную женщину и принял роды.

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“Уже через 15 минут на свет появилась здоровая девочка. Совершенно нетипичная задача точно запомнится на всю жизнь. Желаю младенцу крепкого здоровья и счастливого детства в мирной стране», — сказал Белошицкий.

Фото: Патрульная полиция Сумской области

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