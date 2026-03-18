В Сумах подтвердили "прилет" по ТЦК: какие последствия российского удара (фото)
В областном ТЦК и СП заявляют о сознательном изменении тактики врага с целью срыва мобилизации.
Из-за российской атаки на Сумы 18 марта произошло попадание по зданию ТЦК и СП в Заречном районе. Возникли разрушения, ранены гражданские.
Эту информацию подтвердил начальник группы коммуникаций Сумского областного ТЦК и СП Александр Бондаренко в комментарии изданию «Суспильне Сумы».
По данным журналистов, во время попадания в здании ТЦК находились люди, однако, по информации медиа из собственных источников, обошлось без погибших.
В ТЦК прокомментировали удар в Сумах
Комментируя удар по зданию ТЦК, Бондаренко отметил, что атака была неслучайной.
«Атаки России по территориальным центрам комплектования — не случайность, а сознательное изменение тактики врага. Под ударом оказывается не только энергетическая или военная инфраструктура, но и ключевой элемент обороноспособности государства — система мобилизации. Это целенаправленная кампания, цель которой очевидна — сорвать процесс пополнения рядов ВСУ», — рассказал представитель Сумского областного ТЦК.
Он заверил, что врагу не удастся запугать украинцев и остановить мобилизацию. Соответственно, не смогут оккупанты остановить и ВСУ.
Разрушения и пострадавшие в Сумах из-за атаки
В результате удара также получили повреждения супермаркет, автомобили и близлежащие дома. В одной из многоэтажек выбито более 30 окон, сообщил руководитель сумской ячейки «Добробата» Алексей Клюев.
Сначала сообщалось о раненом подростке, впоследствии стало известно еще о пострадавшей женщине.
Во дворах двух соседних многоэтажек взрывной волной выбило окна и балконные блоки.
По словам управляющего супермаркета, в момент удара на входе в магазин стоял посетитель. Мужчина успел зайти внутрь и не пострадал, однако в самом помещении выбиты окна.
Напомним, ранее стало известно, что 18 марта армия РФ атаковала беспилотником админздание в Заречном районе Сум. В ОВА информировали, что под удар попало нежилое здание, в окрестных домах и магазинах выбиты окна. Пострадал 16-летний парень, который находился на остановке общественного транспорта, и женщина, которая самостоятельно обратилась в больницу. В СМИ появилась информация о попадании в здание ТЦК, однако официальные источники сначала ее не подтверждали.