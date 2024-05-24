В Сумах полиция и ТЦК силой доставали водителя из авто: что говорят в военкомате

ТЦК уверяет, что события на видео не имеют отношения к мобилизации. Военнослужащие якобы помогали полиции остановить водителя, который сел пьяным за руль.

В Сети распространили видео из города Сумы, на котором полиция и военные ТЦК "помогают" водителю выйти из автомобиля. На кадрах видно, как полицейские и военные силой вытаскивают мужчину из авто, бьют по рукам, чтобы он отпустил руль, а потом кричат "лежать".

Что говорят в ТЦК

В областном ТЦК подтвердили, что на кадрах действительно находятся их коллеги из Сумского городского ТЦК и СП. В то же время, Сумской ОТЦК отмечает, что события на видео не имеют отношения к мобилизации.

"События, которые запечатлены на видео не связаны с мерами оповещения, а заголовок под видео "охота на уклонистов в Сумах" не соответствует действительности и был использован ради хайпа, чтобы в очередной раз дискредитировать военнослужащих ТЦК", — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане обратились к патрульным и сообщили о водителе ЗАЗ Daewoo, который, вероятно, управляет автомобилем в состоянии опьянения.

"Водитель отказывался выполнять законное требование патрульных выйти из автомобиля и пройти осмотр на состояние опьянения. Напротив, мужчина пытался закрыться в транспортном средстве. На помощь патрульным пришли военнослужащие и совместными усилиями, с применением физической силы, достали его из автомобиля", — отметили в ТЦК.

В военкомате запенили, что 40-летний водитель действительно имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения осмотра он категорически отказался.

"Командованием Сумского областного ТЦК и СП по поводу данного события инициировано и проводится служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка действиям военнослужащих Сумского городского ТЦК и СП", — добавили в ведомстве.

Ранее в соцсетях сообщили, что в Днепре неизвестные напали на военного медика ВСУ, перепутав его с работником ТЦК.

Напомним, что 18 мая в городе Синельниково на Днепропетровщине мужчина с ножом напал на работника ТЦК и СП, в результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки.

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