В Сумах полиция ловила водителя-нарушителя, который был в наркотическом опьянении

В Сумах полиция ловила водителя-нарушителя, который был в наркотическом опьянении

25-летний мужчина не имел права управлять транспортным средством.

В Сумах два экипажа полиции ловили водителя-нарушителя, а тот убегал от них через весь город.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 12 октября.

Во время ночного патрулирования внимание копов привлекла легковушка, которая маневрировала на дороге. Включив мигалки и сирену, патрульные приказали водителю остановиться. Но тот лишь прибавил газу. Вызвав на подмогу еще один экипаж, патрульные пытались догнать нарушителя, но тот мчался с бешеной скоростью — иногда по встречной полосе. В конце концов, копы таки заблокировали беглеца и задержали.

Как потом выяснилось, 25-летний нарушитель убегал, потому что вообще не имел права управлять транспортным средством. К тому же, был под действием наркотиков. А в машине копы нашли пакеты с подозрительным веществом. На нарушителя составили сразу три админпротокола и передали его следственно-оперативной группе.

Новости Украины: в Сумах полиция ловила водителя-нарушителя, который был в наркотическом опьянении

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