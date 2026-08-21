В Сумах после атаки РФ пожара на нескольких локациях: спасателям мешает угроза повторных ударов

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 21 августа российские войска массированно атаковали Сумы беспилотниками .

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко .

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По его информации, российская атака была направлена на объекты городской гражданской инфраструктуры и жилищный сектор в Ковпаковском районе .

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В результате ударов пожара возникли сразу на нескольких локациях.

В то же время, угроза повторных атак сдерживает работу спасателей, которые ликвидируют последствия вражеских ударов.

Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате одного из ударов в Ковпаковском районе загорелся двухэтажный жилой дом.

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Напомним, в ночь на 17 августа российские дроны массированно атаковали Сумы, нанеся удар по четырем локациям. В результате попадания в дом погибли супруги — 75-летний мужчина и 72-летняя женщина. Ударами также уничтожены и повреждены жилые дома, склады, гаражи и транспортные средства.

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