ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
8
Время на прочтение
1 мин

В Сумах после атаки РФ пожара на нескольких локациях: спасателям мешает угроза повторных ударов

В Сумах в результате ночной массированной атаки российских беспилотников возникли пожары на нескольких локациях. Из-за угрозы повторных ударов работа спасателей осложнена.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 21 августа российские войска массированно атаковали Сумы беспилотниками .

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко .

По его информации, российская атака была направлена на объекты городской гражданской инфраструктуры и жилищный сектор в Ковпаковском районе .

В результате ударов пожара возникли сразу на нескольких локациях.

В то же время, угроза повторных атак сдерживает работу спасателей, которые ликвидируют последствия вражеских ударов.

Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате одного из ударов в Ковпаковском районе загорелся двухэтажный жилой дом.

Напомним, в ночь на 17 августа российские дроны массированно атаковали Сумы, нанеся удар по четырем локациям. В результате попадания в дом погибли супруги — 75-летний мужчина и 72-летняя женщина. Ударами также уничтожены и повреждены жилые дома, склады, гаражи и транспортные средства.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie