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В Сумах после атаки РФ пожара на нескольких локациях: спасателям мешает угроза повторных ударов
В Сумах в результате ночной массированной атаки российских беспилотников возникли пожары на нескольких локациях. Из-за угрозы повторных ударов работа спасателей осложнена.
В ночь на 21 августа российские войска массированно атаковали Сумы беспилотниками .
Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко .
По его информации, российская атака была направлена на объекты городской гражданской инфраструктуры и жилищный сектор в Ковпаковском районе .
В результате ударов пожара возникли сразу на нескольких локациях.
В то же время, угроза повторных атак сдерживает работу спасателей, которые ликвидируют последствия вражеских ударов.
Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в результате одного из ударов в Ковпаковском районе загорелся двухэтажный жилой дом.
Напомним, в ночь на 17 августа российские дроны массированно атаковали Сумы, нанеся удар по четырем локациям. В результате попадания в дом погибли супруги — 75-летний мужчина и 72-летняя женщина. Ударами также уничтожены и повреждены жилые дома, склады, гаражи и транспортные средства.